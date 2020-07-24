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Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren genç boğuldu.



Olay, Battalgazi ilçesi Beyazsaray mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dayısı ile birlikte gezmeye giden Yusuf Samet Kezer (15) serinlemek için gölete girdi. Kezer'in bir süre sonra gözden kaybolması üzerine durum jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Altı Kurtarma ekibi, yaklaşık 20 dakikalık bir çalışma sonucu Kezer'in cesedine suyun 9 metre derinliğinde ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan gencin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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