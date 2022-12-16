İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da servis araçlarında denetim artıyor

Malatya’da haftanın son iş gününde öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Malatya'da haftanın son iş gününde öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Evraklarında eksik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.


Malatya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri ekipleriyle birlikte kentin muhtelif noktalarında öğrenci ve işçi servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.


Denetimlerde 162 araç kontrollerden geçirilirken, 54 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı 6 araç ise trafikten men edildi.

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