Malatya'da servis ücretlerine düzenleme

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Minibüs ve Umum Servis Araçları Odası Başkanı Mesut İnce, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış dolayısıyla fiyat artışına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi. İnce, "Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan karara göre, yeni fiyat tarifesi 0-5 kilometre arası 295 lira, 5-10 kilometre arası 300 lira 10 ila 20 kilometre arası da 320 lira olarak düzenlenmiştir. Kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Velilerimizin bu fiyat artışını anlayışla karşılayacağını düşünüyorum" dedi.

Organize Sanayi Bölgesinde de ucuz taşımacılık sorunu olduğunu söyleyen Mesut İnce, "180 ila 200 lira gibi fiyatlar duyuyoruz. Bu noktada yeni yapılacak sözleşmelerde ücretleri 250 liranın altına düşürmeyeceğiz ve konun takipçisi olacağız. Son olarak da İl Emniyet Müdürümüz Sayın Ercan Dağdeviren'e şahsım ve esnafımız adına korsan taşımacılıkla ilgili yapmış oldukları mücadele için teşekkür ediyorum” diye konuştu.