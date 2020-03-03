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Malatya'da silah kaçakçılığı ve gasp şüphelilerine operasyon: 7 gözaltı

Malatya’da, silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'da, silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğünce devam eden projeli çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler, Elazığ'ın Baskil ilçesinden getirdiği kaleşnikof silahı sattıkları esnada suçüstü yakalandı. Daha sonra yapılan operasyonlarda, dosya kapsamında silah ticareti ve yağma suçları ile ilgili aralarında 1 avukat ve 1 polis memurunun da bulunduğu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Malatya ve Elazığ'ın Baskil ilçesinde şüphelilere ait 9 ikamet ve 1 avukatlık ofisinde yapılan aramalarda 1 adet kaleşnikof uzun namlulu silah, 4 adet kaleşnikof şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet uçak savar mermisi, 236 adet kaleşnikof mermisi, 250 adet 9 mm tabanca mermisi, 150 adet 7,65 mm tabanca mermisi ve 66 adet G3 piyade silahı mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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