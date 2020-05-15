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Malatya'da silah operasyonu

Malatya’da silah operasyonu yapılarak, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

Malatya'da silah operasyonu yapılarak, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda, 3 şahsa ait 3 adreste arama yapıldı. Aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği ve 3 adet de tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma tarafından 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.


Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor.

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