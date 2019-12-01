İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da silah ve çalıntı motosiklet yakalandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda silah ve çalıntı motosiklet yakalandı.


Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde yapılan uygulamalarda 2 adet silah yakalandı.Yeşiltepe Yolu üzerinde yapılan uygulamalarda 1'i pompalı tüfek olmak üzere 2 adet silah ve bu silahlara ait 6 adet fişek ele geçirilirken 2 kişi hakkında işlem yapıldı.


Öte yandan, Çukurdere Mahallesi Pamukçu sokakta ise çalıntı olduğu tespit edilen 1 motosiklet yakalanırken olayın şüphelisi A.E. polis ekiplerince gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.