Malatya'da silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Malatya'da polis sorumluluk bölgesinde yapılan çalışmalarda 4 adet silah ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Olaylarla ilgili 8 kişiye işlem yapıldı.

Malatya'da polis ekipleri kentteki huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Depremler sonrası kent merkezinde boşalan cadde ve sokaklarda denetimlerini arttıran ekipler yapılan çalışmalarda 2'si kurusıkı olmak üzere 4 silah 6 fişek, 3 kesici alet ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 8 şahsa işlem yapıldı.