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Malatya'da silahını temizleyen kişi kendini yaraladı

Malatya’da bir kişi, silahını temizlemek isterken tabancanın ateşlenmesiyle kendini yaraladı.

Malatya'da bir kişi, silahını temizlemek isterken tabancanın ateşlenmesiyle kendini yaraladı. Ayak kısmında yaralanan şahıs hastanede tedavi altına alındı.


Olay, Battalgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.G. ikametinde ruhsatsız silahını temizlerken, silahın aniden ateş alması sonucu sol ayak kısmında yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs burada tedavi altına alındı.


Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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