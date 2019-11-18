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Malatya'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi,İlyas Caddesi mevkiinde yapımı devam eden ‘Gençlik Merkezi' inşaatı şantiyesinde çalışan işçiler ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada A.G. (30) aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ekipleri A.G.'yı bıçakla yaralayan Y.E.K. ile olayda pompalı tüfeği kullandığı değerlendirilen A.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.


Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri 2 adet bıçak ile 1 adet boş tüfek kartuşu buldu.


Diğer taraftan Hacı Abdi Mahallesi Zabcıoğlu Caddesi üzerinde gündüz saatlerinde meydana gelen bir başka kavgada ise 1 kişi bıçakla yaralanırken olayın şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.


Olaylarla ilgili olarak başlatılan tahkikatlar sürüyor.

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