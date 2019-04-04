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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göztepe Caddesi üzerinde iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada av tüfeği ile açılan ateş sonucunda M.Ç. vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda, M.Ç.'yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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