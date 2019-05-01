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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihaydar Sokak üzerinde bulunan bir site önünde, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan C.T. (53) ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda C.T. bacaklarına isabet eden kurşunlar neticesinde yaralandı. Şüpheli şahıs olay yerinden otomobil ile kaçarak izini kaybettirirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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