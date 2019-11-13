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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Anka sokak çıkışında bulunan bir işyeri içerisinde A.A. ile M.E. henüz bilenmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. İşyeri sahibi ile çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi. Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan A.A., bir süre sonra tekrar işyerinin bulunduğu bölgeye gelerek yanında getirdiği pompalı tüfekle M.E.'ye ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.


Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar neticesinde M.E. yaralandı. İlk müdahalesi olay yerine çağrılan ambulansta yapılan M.E., Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri olayın gerçekleştiği işyeri ve cadde üzerinde inceleme yaparken, A.A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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