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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Kartay Caddesi üzerinde B.Ö. (20) ile M.T. (35) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlarında kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda M.T. yaralanırken, olayı gerçekleştiren B.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin olayın şüphelisi B.Ö.'yü olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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