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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehteroğlu Sokak içerisinde B.P. ile H.K. (30) arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. göğsüne isabet eden kurşundan yaralanırken, B.P. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. H.K. burada ameliyata alınırken, olayın şüphelisi B.P. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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