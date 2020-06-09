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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Dabakhane Mahallesi Halep Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen F.K. (41) ile ismi henüz öğrenilemeyen husumetlisi arasında bir kıraathane içerisinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda F.K. yaralanırken şüpheli olay yerinden kaçtı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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