İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı kavgada tüfekle açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.



Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Meydanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibaba Mezarlığı mevkisinde M.U. ile N.A. arasında çıkan kavgada M.U. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yüz ve göğüs kısmına saçma isabet eden N.A. yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından kısa sürede olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalandı.


Polisin olayla ilgili olarak başlatmış olduğu tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.