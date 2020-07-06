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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İskender Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda isimleri öğrenilemeyen iki kişi arasında yaşanan kavgada açılan ateş sonucunda bacağına saçma isabet eden 1 kişi hafif şekilde yaralandı.


Yaralı şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, ekipler olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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