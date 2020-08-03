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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şentürk Sokak içerisinde S.A. (25) ile tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında kavga çıktı. Kavgada pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda isabet alan S.A. yaralanırken, olayın şüphelileri olay yerinde kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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