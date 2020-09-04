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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'da 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kavga, Akpınar Meydanı Aslantepe Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı M.Ş. tarafından silahla açılan ateş sonucu Y.S. (25) göğsünden vurularak yaralandı. Yaralı şahsa 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, şüpheli şahıs olay yerinde kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kaçan şüpheli M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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