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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, beraberinde bir arkadaşı ile Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda sohbet eden M.İ.A.'nın yanına gelen Ç. S. ile M.İ.A. arasında kısa süreli bir yaşanan arbedenin ardından açılan ateş sonucunda M.İ.A. bacaklarına aldığı isabet neticesinde yaralandı.


Olayın şüphelisi olduğu belirtilen Ç.S. olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Ekipler cadde üzerinde inceleme yaparken, olayın şüphelisi Ç.S ise kısa sürede olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalandı.


Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

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