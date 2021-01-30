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Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çöşnük Mahallesi Sönmezay Sokak'ta meydana gelen olayda, iki kişi arasında yaşanan tartışma sonrasında çıkan kavgada, açılan ateş sonucu D. A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olaya karıştıkları değerlendirilen 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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