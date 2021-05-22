Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki kişinin karıştığı silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Battalgazi ilçesine bağlı Kavaklıbağ Mahallesi'nde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Efsane Sokak içerisinde kavga ihbarına giden polis ekipleri kaldırımda bacağında silahla vurulmuş kanlar içerisinde olan bir kişiyi buldu. Çok fazla kan kayıp eden şahıs bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.