Malatya'da silahlı kavga: 2 gözaltı

Malatya'da akraba olan iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.

Olay Kışla Caddesi'nde yaşandı.Edinilen bilgilere göre aralarında daha önceden husumet bulunan akraba iki aile fertleri Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanı içerisinde karşılaştı.İki gurup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Silahların çekildiği olayda 2 kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin kısa sürede olaya müdahalede bulunması olayın büyümesini engelledi.

Polis ekiplerince 1 adet tabancanın ele geçirildiği olayda 2 kişi gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.