Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Malatya'da iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Melekbaba Mezarlığı mevkiinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada açılan ateş sonucunda İ.T. ile E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu inceleme sürüyor.