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Malatya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Malatya’da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Malatya'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nasuhi Caddesi üzerinde bir çay ocağında iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda S.Ç. ile M.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli H.H.D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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