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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde meydana geldi.


İddiaya göre;Alsancak Caddesi üzerindeki ikametinin önünde bekleyen Mahir B.'ye (40) motosiklet ile bölgeye gelen Ü.A. ile S.A. tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda Mahir B. bacağına isabet kurşun neticesinde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken ekipler olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet boş kovan buldu.


Polis ekipleri Mahir B.'yi silahla yaralayarak olay yerinden kaçan şüphelilerden birini yakalarken diğerini ise yakalamak için çalışma başlattı.

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