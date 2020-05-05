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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tenzile Sokak'ta O.Y adlı şahsa, henüz bilenmeyen bir nedenle Ş.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu O.Y. yaralanırken, Ş.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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