İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan kişi yaralandı.


Olay, 15.05'te Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Göksoku Sokak'ta bir iş hanı önünde meydana gelen olayda, M.E.B. tarafından pompalı tüfek ile açılan ateş sonucunda F.Y. sağ bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Ekiplerin şüpheli şahsı yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.