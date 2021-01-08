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Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Ekrem Toktamış Sokak'ta yürür halde olan M.B.'ye (47) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda M.B. bacaklarına aldığı isabet sonucu yaralanırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ihbar üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın gerçekleştiği sokak içerisinde inceleme yapan ekipler 8 adet boş kovan buldu.


Polis ekiplerinin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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