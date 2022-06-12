Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, 20.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battalgazi Caddesi mevkiinde yolda ilerleyen Mecnun K.'ye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. İki bacağına isabet alan Mecnun K. yaralanırken, şüpheliler kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler bölgede delil araması yaptı.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.