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Malatya'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.


Olay, saat 18.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Höyüğü mevkiinde C.Ö. ve S.Ş.'yi silahla vurarak yaralayan şüpheliler kaçtı. Yaralılardan C.Ö. özel aracı ile geldiği Çatyol mevkiinde 112 ekiplerini arayarak yardım isterken, diğer yaralı S.Ş. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Kendilerini yaralayan şahısları tanımadıklarını belirten yaralıların tedavileri sürerken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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