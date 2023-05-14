Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Malatya'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, 10.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı sokak içerisinde ilerleyen F.T.'ye bölge bulunan bir otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bağına isabet alan F.T. hafif şekilde yaralanırken, şüpheli şahıs bölgeden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.