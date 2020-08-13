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Malatya'da silahlı ve bıçaklı kavga: 3 yaralı

Malatya’da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı.

Malatya'da meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre; Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi, İhsan Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı.


Yaşanan kavgada 2 kişi aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralanırken, yaralılardan Y.Y. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, ekipler olayın şüphelisini kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.


Yeşilyurt ilçesine bağlı Şeyh Bayram Mahallesi Gencer Sokak'ta yaşanan bir başka olayda ise iddiaya göre, 3-4 kişinin katıldığı bir kavgada yaşanan arbede sırasında açılan ateş sonucunda M.Ç. isimli bir kişi yaralanırken, olayın şüphelileri bölgeden kaçarak uzaklaştı.


Ekiplerin her iki olayla da ilgili olarak başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

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