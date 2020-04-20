İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da silahlı yaralama

Malatya’da silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Malatya'da silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, Hamd sokak içerisinde gerçekleştirildiği değerlendirilen olayda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı silahla açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamd sokak içerisinde inceleme yapan ekipler çok sayıda kartuş ve kovan buldu.


Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, olayın gerçekleştirildiği değerlendiren Hamd sokağa yakın bir nokta olan Hidayet Mahallesi Oral sokakta şüphe üzerine durdukları bir araçta 1 adet pompalı silah ele geçirirken araç sürücüsü gözaltına alındı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.