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Malatya'da sis etkili oldu

Malatya’da sabah saatlerinde sis etkili olurken, gece aralıklarla başlayan yağmurun öğlene kadar da aralıklı devam etmesi bekleniyor.

Malatya'da sabah saatlerinde sis etkili olurken, gece aralıklarla başlayan yağmurun öğlene kadar da aralıklı devam etmesi bekleniyor.


Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu Elazığ, Malatya ve Adıyaman öğle saatlerine kadar yer yer aralıklı yağmur; Tunceli ve Bingöl akşam saatlerine kadar yer yer aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.


Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.


10 Aralık günü sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


Malatya'da gece başlayan ve aralıklarla devam eden yağmurun öğle saatlerine kadar yer yer aralıklı yağmurlu olarak devam etmesi tahmin ediliyor.


Malatya'da sabah saatlerinde sis etkili oldu.

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