Malatya'da sis etkili oluyor

Malatya 'da sabah saatlerinde olu?an yo?un sis, s?r?c?lere ve vatanda?lara zor anlar ya?att?.

Kentte g?r?? mesafesi yer yer 50 metrenin alt?na d??erken, ?ehir merkezi ve ?evresinde etkili olan sis, zaman zaman ula??mda aksamalara yol a?t?. G?r?? mesafesinin d??mesi sebebiyle s?r?c?ler de trafikte zor anlar ya?arken, s?r?c?ler farlar?n? a?arak yollar?na devam etti. Meteorolojiden edinilen bilgiye g?re, kente havan?n par?al? az bulutlu sabah ve gece saatlerinde yo?un olmak ?zere sisli ve puslu ge?mesi bekleniyor.

Polis ekipleri, s?r?c?leri takip mesafesini korumalar? ve a??r? h?zdan ka??nmalar? konusunda uyard?.