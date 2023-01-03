İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da sis etkisini sürdürüyor

Malatya’da dün sabah saatlerinde başlayan sis kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Malatya'da dün sabah saatlerinde başlayan sis kent genelinde etkisini sürdürüyor.


Malatya'da dün sabah saatlerinde başlayarak gece etkisini arttıran sis kent merkezi ve çevresinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Yoğun sis zaman zaman kaza neden olurken, sürücüler özellikle ana arterlerde ilerlemekte güçlük çekti.


Polis ekipleri, sürücülere daha dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunurken, sisin gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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