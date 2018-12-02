İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da sis

Malatya’da etkili olan sis trafikte görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Malatya'da etkili olan sis trafikte görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.


Malatya'da gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle trafik olumsuz etkilendi. Özelikle Fahri Kayahan ve Çilesiz yolunda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman 10 metreye kadar düştüğü Çilesiz yolunda sürücüler hızlarını düşürerek daha yavaş seyir etmeye çalıştı. Kentte trafik akışını sağlayan polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Meteorolojiden alınan bilgilere göre sisin akşam saatlerine kadar yer yer etkili olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.