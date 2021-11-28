İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Malatya'da sis

Malatya’da sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.


Şehir merkezi ve çevresinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düşerken, ulaşımda da aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler farlarını açarak yollarına devam etti. Polis ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarırken, sisin kentte bir süre daha etkili olması bekleniyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.