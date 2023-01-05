Malatya'da sis nedeniyle yaşanan kazalar kaportacılarda yoğunluk oluşturdu

Malatya'yı bir süredir etkisi altına alan soğuk hava ve yoğun sis çok sayıda kazayı beraberinde getirirken kazalar nedeniyle kaportacılarda iş yoğunluğu arttı.

Malatya'da bir süredir etkili sis nedeniyle trafikte görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sis kaynaklı çok sayıda kaza meydana geldi. Kent genelinde yaklaşık bir haftadır etkili olan sis nedeniyle kaza yapan araç sahipleri ise soluğu tamircilerde aldı. İşleri artan tamirciler de gece gündüz çalışıp yoğun talebe yetişmeye çalışıyor.

“Takip mesafesi ve kış lastiği önemli”

Küçük Sanayi Sitesi'nde uzun yılardır kaporta ustası olarak çalışan Abuzer Bay, sisli havalarda sürücülerin takip mesafesine dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek, ”Malatya'da son günlerde yaşanan yoğun sis nedeniyle çok kaza yaşandı. Yaşanan bu kazalarda hasar gören bazı araçlarda onarım için bize geldi. Zaten kentimizde yoğun bir trafik var sisle beraber yoğunluk arttı sürücülerimiz dikkatli olmalı özellikle takip mesafesinin iyi ayarlanmasıyla birlikte kış lastikleri çok önemli” dedi

“Sise bağlı kazalar arttı yoğunluk yaşıyoruz”

Kent genelinde bir süredir etkili olan sise bağlı çok sayıda kazanının yaşandığını kaydeden bir başka kaporta ustası Hüseyin Tunç ise “Son günlerde sis kaynaklı maddi hasarlı kazalarımız çok oluyor. Çok sayıda araç onarım için geldi ve şu an ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Sürücülerimiz çok dikkatli olmalı Allah esirgesin çok daha ağır kazalar yaşanabilir” diye konuştu