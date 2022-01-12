İhlas Haber Ajansı

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Malatya'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Malatya’da gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Malatya'da gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.


Malatya'da gece başlayan ve sabah erken saatlerde etkisini artıran yoğun sis ulaşımda aksamalara neden olurken, Malatya-Kayseri kara yolunda araçlar kontrollü olarak ilerledi.


Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kent merkezinde, araçların farlarını yakarak ilerlediği görüldü.


Yoğun sisin kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor.

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