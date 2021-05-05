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Malatya'da sitede çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Malatya’da apartman görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Malatya'da apartman görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kentim Caddesi üzerinde bulunan bir sitede daha önce yaşanan bir tartışmaya tarafların yakınları da müdahil olunca kavga çıktı. Yaşanan kavgada apartman görevlisi Raşit E. bina sakinlerinden Ünal T.'yi göğüs bölümünde bıçakla yaralarken, Ünal T. ise havaya ateş açtıktan sonra tabancanın kabzasıyla Raşit E.'yi baş kısmında yaraladı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılardan Reşat E. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Ünal T. ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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