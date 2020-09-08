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Malatya'da sivil ekip aracı kaza yaptı: 1 polis yaralı

Malatya’da sivil ekip aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.

Malatya'da sivil ekip aracı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru yaralandı.



Kaza, Altın Kayısı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkswagen marka E.K. idaresindeki 44 NA 644 plakalı otomobil ile sivil ekip aracı çarpıştı. Kaza bir polis memuru yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polis memuru Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldığı kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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