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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da uygulanan kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.


Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Malatya'da sabah 09.00'dan itibaren Malatya ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetledi.


Saat 15,00'de sona eren kısmı sokağa çıkma kısıtlamasına genelde uyuldu.

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