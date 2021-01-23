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Malatya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya’da ilk gün uyulduğu görüldü.

Korona virüs salgını önlemleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Malatya'da ilk gün uyulduğu görüldü.


Türkiye'de korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Malatya'da Cumartesi günü (bugün), meydan, cadde ve sokaklarda güvenlik güçleri ile belediye ekipleri ve görevliler dışında kimsenin genelde dışarı çıkmadığı tespit edildi.


Malatya Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri tarafından Soykan Meydanı, İnönü Caddesinde trafik denetimi yapıldı.

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