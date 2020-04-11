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Malatya'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

Malatya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 648 bin 900 TL idari para cezası kesildi.

Malatya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 206 kişiye 648 bin 900 TL idari para cezası kesildi.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Malatya'da yasağa uymadıkları belirlenen 206 kişiye idari para cezası uygulandı. Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde ekipler tarafından yapılan denetimlerde sokağa çıkma yasağına uymayan 206 şahsın her birine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplamda 648 bin 900 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.

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