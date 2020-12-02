Malatya'da sokak satıcılarına operasyon

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda E.B, S.T, M.C, Y.K, gözaltına alınırken, bir şahsın evinde yapılan aramada 1 kilo 15 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetti işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği bildirildi.