İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'da sokakta fenalaşan yaşlı adam ekipleri alarma geçirdi

Malatya’da fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.

Malatya'da fenalaşarak yere yığılan yaşlı adam polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi.



Olay, kenttin en işlek notlarından biri olan Akpınar Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yasaklara ve ikazlara uymayarak sokağa çıkan yaşlı bir adam fenalaşarak yere yığılınca çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen 112 Sağlık ekipleri önlem alarak yaşlı şahsa müdahalede bulundu. Ateşi normal olan ve hastalık belirtisi bulunmayan yaşlı adam, sağlık ekiplerine iyi olduğunu ve eve gitmek istediğini söyledi.


Bunun üzerine ambulanstan inen şahıs, minibüse binerek evin yolunu tuttu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.