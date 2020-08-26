Malatya'da Somon Balığı üretimine önem

Malatya'da, Karakaya Baraj Gölü başta olmak üzere ağ kafeslerde ve karada havuzlarda Alabalık üretimi her geçen gün artıyor. 2019 yılında yetiştiricilik yolu ile elde edilen yaklaşık 2 bin 500 ton alabalık üretiminin yanında 2019 yılında Somon balığı üretimine başlandı. Alabalıklar 1.5 kilogram ile 2.5 kilograma kadar büyütülerek Somon haline geliyor.

Son yıllarda başta Rusya ve Japonya olmak üzere dış pazar taleplerin artması ile birlikte, Malatya'da da Somon yetiştiriciliğine 2019 yılında başlandı. 2019 yılında bin ton Somon balığı üretildi. Üretilen yaklaşık bin ton Somon balığı taze olarak Rusya ya ihraç edildi. Somon balığı üretimi ve ihracatını önümüzdeki yıllarda 2 bin tona çıkarmak için gerekli planlamalar yapıldı.

Somon üretimi arttırılacak

Bu konuda diğer üreticileri de Somon balığı yetiştiriciliğine yönlendirme adına gerekli eğitimler ve çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Somon üretimi artarak devam etmesi planlanıyor.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ve şube personeli Arguvan bölgesinde üretilen Somon balığı tesislerini yerinde inceledi. Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirmede, Malatya'da Somon üretiminin artarak devam ettiği ve özellikle bu yıl bin ton olan Somon balığı üretiminin gelecek yıl yaklaşık 2 bin tona yakın olmasının beklendiği belirtildi.

Sürgü, yavru balık üretim merkez yapılacak

Ayrıca balık yetiştiriciliği için önemli olan yavru balık üretimini de Malatya'da geliştirmek ve yavru üretim merkezi haline getirmek için özellikle Doğanşehir İlçesi Sürgü bölgesinde kooperatifleşme şeklinde çalışmalar devam ediyor. Malatya'nın kendi ihtiyacı ve çevre illerdeki ihtiyacı karşılamak adına yavru yetiştiriciliğinin çok büyük bir önem arz ettiği vurgulandı.

Şu an yetiştiriciliğin en büyük sorunlarından birinin yavru temini olduğuna dikkat çeken yetkililer, bu eksikliği giderme adına yavru yetiştiriciliği çalışmaları büyük bir titizlikle yürütüldüğü vurgulandı. Yavru balık üretiminin arttırılması ile balıkçılara ekonomik açıdan da çok büyük bir artı getireceği kaydedildi.