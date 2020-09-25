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Malatya'da somun ekmeğine zam

Malatya’da somun ekmeğe 25 kuruş zam yapılarak, Pazartesi gününden itibaren zamlı fiyatlar uygulanacak.

Malatya'da somun ekmeğe 25 kuruş zam yapılarak, Pazartesi gününden itibaren zamlı fiyatlar uygulanacak.


Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odalardı Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, oda binasında yaptığı basın açıklamasında, halen 200 gramı 1 TL 25 kuruştan satılan somuna 25 kuruş zam yapıldığını söyledi. MESOB Başkanı Şevket Keskin, bir haftadır esnaflarla birlikte somun ekmek için fiyat tarifesini görüştüklerini vurgulayarak, "Elektrik, doğalgaz, su, un fiyatlarına, BAĞKUR'a gelen zamlarla esnafımız bir hayli sıkıntıya girdi. Yapmış olduğunuz incelemelerde biraz daha esnaf için değil millet için pandemi sürecinden dolayı biraz daha özveride bulunduk. 200 gram somun ekmeğin fiyatını 1,5 lira olarak belirledik. Hep birlikte karara bağladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.


Zamlı tarifinenin 28 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacağı açıklandı

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